WhatsApp confirma a Torrent que va ser un dels objectius de l'atac del 2019

WhatsApp ha confirmat al president del Parlament, Roger Torrent, que el seu telèfon mòbil va ser un dels objectius de l'atac del 2019 aprofitant una errada de vulnerabilitat el 2019, segons publica 'El País' i ha confirmat l'ACN. La directora de Política Pública de WhatsApp a Europa, Orient Mitjà i Àsia, Niamh Sweeney, va enviar dissabte passat un missatge a Torrent en què confirmava que va ser objectiu d'un "intent d'accés no autoritzat" de dades i comunicacions del dispositiu però afegeix que no se sap si finalment el mòbil va ser hackejat. Per saber-ho, la directiva de WhatsApp diu que caldria fer un "exhaustiu" examen forense del telèfon.

'El País i The Guardian' van destapar que Torrent va ser víctima d'un atac al seu telèfon el 2019 per part de Pegasus, un programa que la israeliana NSO grup només ven a estats. Una revelació que ha motivat que el president del Parlament hagi presentat una querella contra qui era el màxim responsable del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) l'any 2019, Felix Sanz Roldán. També ha portat, juntament amb Ernest Maragall, el cas de suposat espionatge a les Nacions Unides, al Consell d'Europa i a Amnistia Internacional.

El programa Pegasus permet escoltar converses, llegir missatges, fer captures de pantalla i fins i tot activar remotament la càmera i el micròfon del dispositiu, cosa que permet escoltar converses si el mòbil és a prop.