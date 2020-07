Alemanya desaconsella viatjar a Catalunya, Aragó i Navarra

El govern alemany recomana als seus ciutadans no viatjar a Catalunya, l'Aragó i Navarra si no és necessari pels rebrots de covid-19. El ministeri d'Exteriors alemany va actualitzar ahir les seves recomanacions de viatge i va aconsellar als alemanys que evitin els «desplaçaments turístics innecessaris» per la «gran quantitat d'infeccions» de covid-19 i els «confinaments locals».

Alemanya se suma així a la recomanació de no viatjar a Catalunya de França, els Països Baixos i Bèlgica, a més de la recomanació del Regne Unit de no viatjar a tot Espanya. Tot i que el ministeri va al·ludir al fet que les xifres de contagis en general a Espanya «han baixat fortament», va explicar que «hi ha focus regionals d'infecció» a les comunitats autònomes esmentades.

En l'actualització de les recomanacions de viatge del ministeri es va recordar que Espanya «va resultar especialment afectada comparativament per la Covid-19» i que els viatges dels països de la zona Schengen cap a territori espanyol es van tornar a permetre el passat 21 de juny.

L'anunci de l'actualització de les recomanacions de viatge cap a Espanya es va conèixer el dia després que el ministre de Sanitat, Jens Spahn, informés que se sotmetrà a test a la seva arribada a Alemanya a les persones que procedeixin de països de risc.

Les autoritats alemanyes també van informar que estudien l'eventualitat de recomanar que es facin aquests tests les persones procedents d'altres zones que no siguin considerades de risc en el curs de les 72 hores següents a la seva entrada a Alemanya.