Aragonès acusa la Fiscalia de «rebentar» la taula de diàleg entre els governs català i espanyol

El vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va assegurar ahir a les portes de Lledoners, on va acompanyar els presos independentistes en el seu reingrés a presó després de la suspensió del tercer grau, que el Govern espanyol s'ha aixecat de la mesa de negociació en permetre que la Fiscalia «hagi rebentat el tercer grau» dels líders independentistes. A parer seu, l'executiu de Pedro Sánchez «ha de moure fitxa amb fets».

El vicepresident assegura que per seguir amb el diàleg «l'única solució passa per l'amnistia». «Això d'avui és un pas enrere, de gegant, per a la solució política», va assegurar el número dos de l'executiu català.

A les portes de Lledoners i després que els presos independentistes entressin a la presó, aquest cop sense el tercer grau, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va assegurar que la Fiscalia, amb el seu recurs pel tercer grau, «rebenta el camí de la negociació». Aragonès va acusar el president espanyol, Pedro Sánchez, «d'aixecar-se de la taula de negociació» en permetre que «la seva Fiscalia» presentés el recurs.

Segons va assegurar Aragonès Esquerra manté la seva aposta per una solució política i democràtica basada en el dret a l'autodeterminació però va afegir que «si volen continuar negociant i fer política han d'acabar amb la repressió i això només passa per l'amnistia».

El número dos de l'executiu va assegurar també que a la justícia espanyola «només els mou la venjança, com és perversament previsible».