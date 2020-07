Aragonès insisteix que l'amnistia és «absolutament imprescindible» per «afrontar la negociació amb peu d'igualtat»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha subratllat aquest dimecres que l'amnistia dels presos independentistes és "absolutament imprescindible" per mantenir el diàleg amb l'estat espanyol. "L'amnistia és la solució per poder afrontar la solució política amb un referèndum i poder-ho afrontar amb una negociació amb peu d'igualtat", ha dit Aragonès des de Vilafranca del Penedès l'endemà que la justícia revoqués el tercer grau dels presos a petició de la Fiscalia. Al mateix temps, preguntat sobre la convocatòria d'eleccions de cara als propers mesos, el vicepresident ha demanat situar el dret a l'autodeterminació i la llibertat dels presos "per davant dels interessos electorals".

"El diàleg i la negociació per trobar una sortida política necessiten unes condicions per tirar endavant", ha insistit Aragonès, que ha advertit que "si el que hi ha és seguir amb la via judicial, la repressió i revocar drets, no s'avançarà". En aquest sentit, el vicepresident ha demanat posar l'amnistia dels presos independentistes damunt la taula de la propera mesa de diàleg amb l'estat espanyol com a element indispensable per afrontar la negociació "amb igualtat".

Aragonès ha acusat el govern de Pedro Sánchez d'haver-se aixecat de la taula de diàleg "per la via dels fets" a través del recurs de la Fiscalia contra el tercer grau dels líders independentistes i ha refermat que la Generalitat aposta per la "solució política", per a la qual ha demanat "un moviment clar a favor de l'amnistia i la llibertat dels presos".

Pel que fa a quan se celebrarà la propera trobada amb els membres de la Moncloa, el vicepresident i conseller d'Economia ha estat taxatiu: "Arribats al punt on estem, allò que és important no és la data, sinó els continguts", ha asseverat, tot lamentant que "les passes que s'havien fet endavant ara van enrere gràcies a la Fiscalia". "Cal que l'Estat mogui fitxa", ha afegit.

Amb tot, Aragonès ha evitat contestar sobre què farà la Generalitat si l'ordre del dia de la propera reunió no inclou prèviament l'amnistia. "No especularé sobre ordres del dia que no s'han produït", ha dit.

D'altra banda, respecte la previsible convocatòria d'eleccions a Catalunya abans que acabi l'any, Pere Aragonès ha assegurat que "la voluntat de la ciutadania per exercir el dret d'autodeterminació és tan majoritària que supera les dinàmiques electorals", motiu pel qual ha demanat situar el referèndum i l'amnistia "per davant de tot".