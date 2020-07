Busquen pistes sobre el cas Madeleine al nord d'Alemanya

La policia alemanya va escorcollar ahir una parcel·la de la regió de Hannover com a part de la investigació sobre la desaparició, el 2007, de la nena britànica Madeleine McCann.

Tot i que la Fiscalia no ha donat detalls sobre l'escorcoll, el diari local Hannoversche Allgemeine Zeitung va explicar que els agents van fer servir una excavadora i gossos per inspeccionar a fons el terreny, situat entre les localitats d'Ahlem i Seelze.

Segons va informar la Fiscalia alemanya, aquest escorcoll s'emmarca en la investigació per presumpte homicidi contra un sospitós alemany de 43 anys i amb antecedents d'abusos sexuals a menors.

Les autoritats alemanyes sospiten que aquest home va segrestar la petita quan tenia 3 anys mentre gaudia d'unes vacances amb els seus pares a la ciutat portuguesa de Praia da Luz.

El sospitós, amb 17 condemnes per diferents delictes, des d'agressió fins a abusos sexuals, compleix en l'actualitat condemna per tràfic de drogues a la ciutat de Kiel, al nord d'Alemanya. El senyal del seu telèfon mòbil el situa a prop del lloc en el qual va desaparèixer Madeleine, segons va explicar ahir la policia.

No obstant això, la Fiscalia no ha presentat encara una acusació formal contra Christian B. perquè encara no acumula indicis suficients de la seva presumpta autoria.