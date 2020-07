Confirmen l'arxivament de la causa per la mort de15 immigrants a Ceuta

L'Audiència Provincial de Cadis va dictar ahir una interlocutòria que confirma l'arxiu de la causa per als 16 guàrdies civils que havien estat denunciats per diverses organitzacions no governamentals per la seva presumpta implicació en la mort de 15 immigrants subsaharians el 6 de febrer de 2014 a la platja del Tarajal de Ceuta. Segons l'acte, l'ús del material antiavalots pels agents va ser «adequat i proporcional»a les circumstàncies i al permès.

L'Audiència sosté que no hi ha una prova indiciària que contradigui l'afirmació que l'actuació policial es va ajustar als principis bàsics exigibles per a aquestes intervencions.

Els fets es van tenir lloc a primera hora del matí del 6 de febrer del 2014 quan més de 250 subsaharians van intentar entrar a Ceuta per la platja del Tarajal i van ser repel·lits pels agents de la Guàrdia Civil, que van llançar pilotes de goma.