Desena setmana a Manresa amb afectació hospitalària al mínim per la pandèmia

Desena setmana seguida d'afectació mínima de l'epidèmia a nivell hospitalari a Manresa.

L'Hospital de Sant Andreu continua sense cap ingressat positiu de coronavirus des del 30 de juny i a Althaia les dades setmanals facilitades mostraven un panorama d'estabilitat que es manté des del 19 de maig.

De fet, ahir hi havia quatre ingressats per coronavirus a l'hospital sant Joan de Déu, la xifra més petita des que es van deixar de reportar dades diàries -a causa de la davallada de l'impacte de l'epidèmia- i es va passar a donar informació setmanalment, els dimarts.

A banda de la xifra mínima d'afectats ingressats es va informar de la nova xifra acumulada d'altes d'afectats per la covid-19 a Sant Joan de Déu: 1.085, deu més que les 1.075 del 21 de juliol.

Tot plegat dibuixa una situació que no té res a veure amb els prop de tres-cents cinquanta ingressats simultàniament que hi va arribar a haver als centres assistencials manresans ni amb recomptes que d'un dia per l'altre engruixien de forma dolorosíssima la xifra de víctimes mortals.

La darrera víctima mortal es va produir el 15 de juliol després de 53 dies sense defuncions. L'anterior mort a Althaia va ser el 23 de maig, quan va passar de comptabilitzar 169 a 170.

Així que una setmana més amb els hospitals buits de covid malgrat els positius que es detecten, però que majoritàriament no requereixen ingrés.

22 morts més a Catalunya

El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va comunicar ahir 870 nous positius per covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament respecte al balanç realitzat el dia anterior.

D'aquesta forma la Generalitat situa la xifra global de positius en 79.972, però puja fins a 92.392 si es tenen en compte les proves serològiques (1.055 més).

Dels casos nous amb prova confirmada, 259 són a la regió sanitària de Lleida (178 amb PCR al Segrià), 196 a la de Barcelona ciutat (132 amb PCR a la capital catalana), 163 a la metropolitana nord i 140 a la sud (dinou amb PCR a l'Hospitalet de Llobregat).

Les funeràries van reportar 22 noves morts i el balanç total se situa en 12.702 defuncions.

Els ingressos a l'UCI actualment són 88, onze més que en l'últim balanç.

1.828 nous positius a l'Estat

El ministeri de Sanitat va registrar ahir 1.828 nous positius per covid-19 a tot l'Estat espanyol en relació amb el total de casos confirmats aquest dilluns.

Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 280.610 casos confirmats per proves diagnòstiques davant dels 278.782 del dia anterior.

D'aquests, 905 s'havien diagnosticat el dia anterior.

De nou, la comunitat que més casos acumulava el dia previ va ser l'Aragó amb 357. Madrid amb 147 diagnosticats superava Catalunya, amb 126. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifrava en 28.436 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, dos més que aquest dilluns. Segons l'últim informe, hi havia hagut 6 defuncions en els últims set dies, dues de les quals a Catalunya.