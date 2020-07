Iglesias diu que la suspensió del tercer grau és «una mala notícia» per al «diàleg» amb Catalunya

El vicepresident segon del Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, considera que la suspensió del tercer grau dels presos independentistes dictada ahir per la jutge de vigilància penitenciària "és una mala notícia per als que defensem el diàleg per afrontar el conflicte".

Així ho ha manifestat a la xarxa social Twitter, en què refereix a més que sospita "que molts ciutadans a Catalunya i al conjunt d'Espanya tornaran a tenir la sensació que la justícia no sempre és igual per a tothom. Que aquesta sensació s'obri pas és dolent per a la nostra democràcia".

El líder de Podem afirma: "No em correspon valorar la qualitat jurídica d'una decisió judicial però, políticament, la suspensió de la semillibertat dels presos independentistes és una mala notícia per als que defensem el diàleg per afrontar el conflicte en el marc legal vigent".

Iglesias afegeix que ha visitat "als 5 a la presó i no albergo cap dubte sobre el seu compromís amb la democràcia i el diàleg encara que no comparteixi en absolut el seu projecte".

La jutge de vigilància penitenciària ha suspès aquest dimarts el tercer grau a l'exvicepresident català Oriol Junqueras, als exconsellers Raül Romeva i Joaquim Forn i als Jordis, mentre resol els recursos de la Fiscalia contra el seu règim obert, de manera que des d'aquest dimecres ja no sortiran de presó.