JxCat exigeix a Sánchez un pla urgent de reconstrucció de la justícia

La portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés, Laura Borràs, ha dit aquest dimecres al president de Govern, Pedro Sánchez, que la justícia espanyola necessita un "pla urgent de reconstrucció", després de la decisió judicial de suspendre el tercer grau als polítics independentistes presos.

En la seva intervenció en el ple sobre el fons de reconstrucció aprovat per Consell Europeu, ha defensat una Europa dels pobles que respecti els drets fonamentals dels ciutadans.

Ha incidit que "això últimament és gairebé una quimera en un Estat espanyol que només es recorda d'Europa quan vol rebre diners" i que respecta "poc" els drets dels presos.

"La repressió contra la dissidència política no ha disminuït, sinó que al contrari sembla que continua en augment", ha denunciat i ha recalcat que, per la justícia, no va ser suficient amb condemnar els líders independentistes per delictes "inexistents", sinó que "ara els priva dels drets que tenen tots presos".

Ha recalcat que si bé la UE exigeix reformes econòmiques, JxCAt exigeix "reformes democràtiques" perquè la justícia espanyola deixi de provocar "vergonya" a Europa.

"La justícia espanyola necessita un pla urgent de reconstrucció (...) La suspensió del tercer grau demostra que en el cas dels presos polítics no s'administra justícia, sinó venjança, i la seva venjança és també la seva vergonya, senyor Sánchez", ha conclòs Borràs.