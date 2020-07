La mesa denunciarà l'espionatge a Torrent i Maragall als jutjats

La Mesa del Parlament va acordar ahir presentar una denúncia als jutjats de Barcelona pel suposat cas d'espionatge als mòbils del president de la cambra, Roger Torrent, i del diputat Ernest Maragall. Tots els grups presents hi van votar a favor (JxCat, ERC i PSC) menys Cs, que s'hi va abstenir. El País i The Guardian van destapar que Torrent i Maragall van ser objectiu d'un atac al seu telèfon el 2019 per part de Pegasus, un programa que només es ven a estats.

El president del Parlament i el diputat ja han presentat una querella contra qui era el màxim responsable del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) l'any 2019, Felix Sanz Roldán. També han portat el cas a les Nacions Unides, al Consell d'Europa i a Amnistia Internacional.

El text de la denúncia defensa que els fets són de major gravetat si es té en compte la condició de diputats dels afectats. I apunta que «la necessària preservació de la lliure configuració de la voluntat parlamentària davant de qualsevol tipus de pressió o coacció es podria haver vist clarament danyada amb els fets denunciats».

La denúncia conclou que els fets podrien ser constitutius d'un delicte d'intromissió il·legítima, d'acord amb l'article 197 bis del Codi Penal, i dels delictes de vulneració d'intimitat (article 197.1) i de revelació de secrets (197.2).