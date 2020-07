Montero insta ERC a negociar els PGE al marge de la taula de negociació

La ministra portaveu del Govern central, María Jesús Montero, va instar ahir ERC a negociar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) al marge de la taula de negociació amb Catalunya, i va assegurar que el seu executiu està disposat a convocar quan ho sol·liciti el Govern de la Generalitat.

En la conferència de premsa posterior al Consell de Ministres, Montero va insistir que La Moncloa està «disponible» per reunir la taula de diàleg però depèn de «la voluntat» de la Generalitat. Així va respondre al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que va condicionar la negociació dels comptes als avanços d'aquest fòrum.

«No és exigible al Govern d'Espanya allò que no pot administrar», va replicar la ministra, que va demanar a Aragonès que es «replantegi» la seva posició. «Nosaltres tenim disponibilitat i no serà per nosaltres si no es convoca al juliol (la taula de diàleg)», va insistir.

Montero creu que els republicans han d'estar oberts a emprendre una negociació pressupostària que permeti aprovar uns comptes públics a les Corts Generals d'acord amb el moment actual «inèdit, únic i singular».

Segons va argumentar, aquests pressupostos han de permetre gestionar els fons europeus que recentment s'han aprovat i afrontar «els grans reptes» d'Espanya. Montero va subratllar que aquests propòsits no es poden afrontar amb uns comptes prorrogats des de l'any 2018, pensats «per a un altre moment polític i econòmic».

Per la seva banda, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va acusar el Govern de Pedro Sánchez de buscar «excuses» per no haver de reactivar la taula de diàleg sobre Catalunya i va assegurar que la Generalitat «sempre està a disposició».

Malgrat que després del final de l'estat d'alarma va haver-hi en els dos governs pronunciaments a favor de tornar a posar en marxa, al juliol, aquesta taula de negociació –que va celebrar al febrer la seva primera reunió i que va haver de suspendre els seus treballs per la pandèmia del coronavirus–, finalment aquesta reactivació no s'ha produït encara.

La taula de diàleg va ser fruit de l'acord entre ERC i el PSOE per facilitar la investidura de Pedro Sánchez i, des del principi, va ser vista amb recel –en alguns casos fins i tot amb hostilitat– per part dels dirigents de JxCat, que no veien clara la seva utilitat.

En acabar l'estat d'alarma, ERC va reclamar reprendre les converses entre governs en aquesta taula durant el mes de juliol, si bé JxCat va insistir que calien «garanties», per exemple amb la presència d'un mediador, per assegurar la utilitat d'aquesta taula.

Finalment, amb els rebrots de coronavirus de les últimes setmanes a Catalunya, la convocatòria de la taula de diàleg ha tornat a desaparèixer de l'agenda política.

«Queden tres dies del mes de juliol i no està convocada aquesta taula de diàleg. Crec que no dona temps a que aquest mes de juliol es reuneixi», va constatar Budó en roda de premsa després de la reunió setmanal de la Generalitat.

Segons Budó, de JxCat, si aquesta taula de diàleg no s'ha reunit al juliol com es preveia «no és perquè des del Govern no hi hagi hagut voluntat» de reprendre els treballs, ja que l'executiu català, va remarcar, «sempre està a disposició» per dialogar.

«Qui no ha tingut aquesta voluntat de seure» a la taula i tornar a parlar per buscar una solució política per a Catalunya, va denunciar Budó, és el Govern central, que ha plantejat «diverses excuses per no convocar» una nova reunió.

«Cada vegada que se'ns cridi a dialogar ens asseurem a la taula. Quan considerin oportú convocar aquesta taula, hi serem com a Govern», va tancar. D'altra banda, no va aclarir si la intenció de el president de la Generalitat, Quim Torra, és convocar les eleccions d'aquí a poc per poder celebrar-les a principis de tardor.