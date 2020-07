Els municipis amb restriccions podran obrir cinemes, gimnasos i equipaments esportius però no l'oci nocturn

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha autoritzat la reobertura cautelar de cinemes, gimnasos i equipaments esportius als municipis amb restriccions sanitàries sempre que compleixin les mesures higièniques indicades pel Procicat. En canvi, manté el tancament de l'oci nocturn i les restriccions de bars i restaurants, que també havien demanat aixecar les limitacions. La secció segona de la sala contenciosa-administrativa del TSJC ha emès sis interlocutòries sobre gimnasos, cinemes, equipaments esportius, oci nocturn i una associació de medicina natural.

Una de les resolucions acorda la mesura cautelar demanada pel Gremi de Cinemes de Catalunya contra la resolució de la Generalitat del 17 de juliol que obligava a tancar les sales d'exhibició als municipis de la Noguera, el Segrià, l'àrea de Barcelona i l'Alt Empordà afectats per restriccions. Els magistrats no suspenen la resolució, però admeten cautelarment la reobertura mentre es dirimeix el fons de l'assumpte, sempre que les sales compleixin el 'Protocol sanitari per a l'obertura d'espais d'exhibició cinematogràfica' i el 'Pla de represa del sector cultural. Cinemes', del Departament de Cultura, que el Procicat va aprovar el 3 de juliol. En resposta al gremi, el tribunal admet que el tancament temporal dels equipaments pot comportar pèrdues econòmiques importants o el tancament definitiu de les instal·lacions. Tot i que la Generalitat va al·legar les circumstàncies excepcionals de la situació epidemiològica, els magistrats suspenen l'aplicació de l'article 7 de la resolució del 17 de juliol en no considerar proporcional el tancament total dels cinemes, sempre que compleixin les recomanacions sanitàries.

En un sentit similar, la sala estima la petició cautelar de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i dels gimnasos DIR per reobrir instal·lacions i equipaments esportius, així com gimnasos, sempre que compleixin les mesures proposades pel Consell Català de l'Esport a Protecció Civil el 18 de juliol. Els demandants van al·legar que el tancament total suposava importants pèrdues econòmiques i fins i tot el tancament permanent dels establiments esportius, i també perjudica la salut física i emocional dels usuaris.

En canvi, els magistrats han denegat les mesures cautelars demanades per la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon) i per la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) contra el tancament de bars musicals i discoteques, i permet a la Generalitat presentar al·legacions fins a les 10 del matí del proper divendres 31 de juliol. Els magistrats no veuen "especial urgència" en la resolució d'aquest cas i per tant no apliquen la mesura cautelar demanada per les dues patronals del sector.

D'altra banda, el tribunal ha inadmès, per falta de legitimació, el recurs presentat per l'Associació Dolça Revolució de les Plantes Medicinals, del pagès Josep Pàmies, i altres entitats de medicina natural contra l'obligació de portar mascareta. A més, els imposa les costes del procés, de 3.000 euros. Els magistrats al·leguen que els estatuts de dues de les tres entitats demandants indiquen que són per fomentar la medicina natural i tradicional i la tercera es restringeix a Castella i Lleó.