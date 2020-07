Els presos independentistes carreguen contra l'Estat en el seu retorn a Lledoners

Just abans de tornar a entrar a la presó per la suspensió del tercer grau penitenciari, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn i Jordi Sànchez van criticar durament l'Estat espanyol i la seva falta de diàleg.

Els presos van anar arribant a Lledoners al voltant de les 7 de la tarda, on ja els esperaven desenes de persones, entre les quals hi havia el vicepresident Pere Aragonès, el president del Parlament, Roger Torrent, i els grups parlamentaris d'Esquerra i JxCat.

Just abans d'entrar a la presó i en un escenari, el primer a parlar va ser el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que a més de criticar l'Estat espanyol va fer una crida a desobeir totes les lleis injustes: «Teniu tot el dret del món a desobeir. No teniu cap obligació d'obeir les lleis injustes. No tingueu cap por de la presó, no tingueu cap por de la repressió». També va assegurar que «de la impotència i falta de diàleg de l'Estat», en treuen la fortalesa, i va afegir que la solució al conflicte entre Catalunya i Espanya passa pel diàleg i per l'amnistia.

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, va afirmar que els han suspès el tercer grau perquè l'Estat els té «por». Segons Junqueras, la decisió de la jutgessa es deu al fet que l'independentisme guanya en les eleccions i per això «ens tornen a tancar perquè ens tenen por i perquè saben que en les urnes no ens guanyen», va dir. «Saben que només ens poden guanyar si prohibeixen les urnes i si utilitzen eines no democràtiques. En democràcia, els campions som nosaltres», va reivindicar des de l'escenari minuts abans de tornar a travessar la porta del centre penitenciari.

El dirigent republicà va afirmar que l'Estat busca alterar la política a través de la justícia però va afirmar que des de presó no defalliran perquè «sortirem de la presó i guanyarem. Fins a la victòria sempre».

L'exconseller republicà Raül Romeva va posar l'èmfasi en el fet que la presó és part de la lluita per la independència: «Tornem a la presó, és on ens toca fer la nostra lluita. Però no en tingueu cap dubte, la seguirem fent des de dins». «Cada decisió d'aquest sistema i d'aquest règim que ens vol atemorits i agenollats, ens fa més forts, més captius de les nostres conviccions i més determinats per tirar endavant», va afegir l'exconseller d'Exteriors.

També va intervenir Quim Forn, que, igual que Junqueras, avui fa mil dies que és a la presó. Va assegurar que els presos independentistes són «la cara de la dignitat» i que segueixen «igual de forts» que el primer dia perquè la seva és una «lluita justa», va dir. Va assegurar que estaven convençuts que el tercer grau «duraria poc i ha durat molt poc temps».

Per la seva banda, Jordi Turull va assegurar que amb la suspensió del tercer grau l'Estat espanyol «no busca justícia, busca escarment i venjança», però va advertir que «estan perdent el temps si es pensen que amb quatre cursos de reeducació ens tombaran».

El també exconseller Josep Rull va alertar que l'Estat espanyol «només entén el discurs de la vejança» i que «desballesta el seu propi estat de dret» per tenir-los a ells a la presó. En aquest sentit va remarcar que el Tribunal Suprem «reinterpreta el dret penitenciari per esclafar el que nosaltres representem» i que per fer-ho «trepitja drets de tothom».

L'últim d'arribar i que ja no va ser a temps d'entrar a la presó amb els altres presos de l'1-O va ser Jordi Sànchez. L'expresident de l'Assemblea va qualificar la suspensió del tercer grau de «venjança» i es va dirigir al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per retreure-li la falta de diàleg.

Tots els presos també van donar les gràcies per l'escalf que han rebut des que van entrar a la presó, i a les persones que han acudit a les diferents concentracions per mostrar-los el seu suport.

La jutge de vigilància penitenciària va suspendre el tercer grau a l'exvicepresident català Oriol Junqueras, als exconsellers Raül Romeva i Joaquim Forn i als Jordis, mentre resol els recursos de la Fiscalia contra el seu règim obert, de manera que tornaran a passar tot el dia a la presó. Va prendre aquesta decisió després que ahir mateix al matí la Fiscalia demanés la suspensió immediata del tercer grau perquè crea «total sensació d'impunitat».