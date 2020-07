El PSOE omple els escons del Congrés i renuncia al vot telemàtic malgrat les restriccions

El PSOE ha ocupat gairebé per complet aquest dimecres els escons al Congrés malgrat les restriccions sanitàries, i ha renunciat a sol·licitar el vot telemàtic per als seus diputats, segons han informat fonts parlamentàries a Europa Press.

El Congrés mantenia l'acord d'ocupar només la meitat de l'hemicicle, és a dir, que cada grup podia estar representat presencialment només al 50% en l'últim ple abans del parèntesi estival.

Tanmateix, si setmanes enrere va ser el PP que es va saltar aquest pacte i va ocupar més espai de l'acordat, aquesta vegada ha estat el grup majoritari que ha registrat gairebé un ple total.

El mateix s'ha produït al banc blau reservat a l'executiu, on tots els seus membres ocupen els seients amb mascaretes, com la resta dels diputats de la cambra.

Tal com va passar la setmana passada, els socialistes han rebut drets i amb aplaudiments el president espanyol, Pedro Sánchez, que compareix a la cambra per explicar l'acord sobre els fons postcovid de l'últim Consell Europeu.



Una sola votació

A més d'aquest debat, en la sessió d'aquest dimecres es repetirà la votació de les conclusions econòmiques de la Comissió de Reconstrucció, després que s'hagi detectat un error en la votació del passat dia 22.

Com des de l'esclat de la pandèmia, els grups parlamentaris podien sol·licitar el vot telemàtic en aquest ple, no obstant això, aquesta vegada el PSOE ha optat per renunciar-hi i el gruix dels seus membres votarà des de l'escó.



Crítiques per no mantenir la distància

El portaveu adjunt de Cs, Edmundo Bal, ha criticat que el PSOE no està respectant l'acord de la Junta de Portaveus que va pactar que els grups parlamentaris no superarien l'aforament del 50% a l'hemicicle. "Difícilment farem complir les normes a la gent si nosaltres mateixos no les complim", ha dit Bal. També el líder de Vox, Santiago Abascal, ho ha denunciat.

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha contestat que no pot impedir l'assistència dels diputats al ple.