Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 29 de juliol, el seu titular principal al Fòrum de la Mineria: "Tots els sectors implicats en la crisi minera es troben però no aporten solucions". La fotografia és per al retorns dels presos independentistes a Lledoners per la suspensió del tercer grau. El diari també destaca la prohibició dels 'botellons' a Catalunya i la cancel·lació de la Festa Major d'Igualada, entre d'altres.



'El Periódico': "Salut registra en un dia 22 morts per Covid"

'Diari de Girona': La Covid destrueix 23.400 llocs de treball a Girona durant el confinament"

'El Punt Avui': "Sense treva"

'La Razón': ""La ministra de Exteriores desprecia la diplomàcia""

'Ara': "Un milió menys de llocs de treball"

'ABC': "La mayor destrucción de empleo de nuestra historia"

'El Mundo': "La crisis sanitaria arrasa el empleo y aleja la recuperación"

'La Vanguardia': "La jutge envia de nou a la presó cinc dels presos de l'1-O"