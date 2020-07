Torra veu «venjança» en la suspensió del tercer grau dels presos catalans

El president de la Generalitat, Quim Torra, va qualificar ahir de «venjança» la decisió dels jutges i fiscals i va llançar un missatge directe al Govern espanyol. I és que el president veu el control de l'executiu estatal darrere de la suspensió i per això, en una declaració institucional, va avisar-lo que si vol reprendre el diàleg entre els dos governs «caldrà que abans demostri que té la ferma voluntat d'aturar les hostilitats contra el moviment independentista català». A més, Torra va afirmar que decisions com aquesta no són cap «derrota», sinó que fan que l'independentisme «es prepari millor per deixar de ser presoners d'un Estat autoritari».