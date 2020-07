Vox anuncia que presentarà una moció de censura contra Pedro Sánchez

El president de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat aquest dimecres que el seu grup parlamentari presentarà una moció de censura contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, al setembre i ha cridat tots els partits que vulguin evitar que Espanya caigui "en la ruïna, la mort i l'opressió" a defensar-la.

Abascal ha fet aquest anunci al Congrés durant el debat del fons de reconstrucció europeu. Segons ha explicat, després de denunciar les polítiques de l'executiu al Parlament i amb mobilitzacions al carrer, a Vox "no li queda cap més remei" que recórrer a la moció de censura.

El líder de Vox s'ha adreçat especialment al PP per recaptar el seu suport, i l'ha advertit que els espanyols "no poden esperar més" i no entendrien "estratègies i tàctiques polítiques". "Evitem el pitjor i tornem la veu al poble".

Abascal ha censurat la gestió de l'executiu durant la crisi del coronavirus i ha lamentat que ara també sigui protagonista "del pitjor rebrot". És més, ha augurat que si Sánchez continua al palau de La Moncloa a la tardor els espanyols tornaran a ser "els campions de l'epidèmia i de la ruïna".

"El desastre de la seva gestió encara no ha tocat fi", ha apuntat a Sánchez, a qui a més ha advertit que no "se li acudeixi" tornar a decretar un confinament. "No li ho permetrem", ha avisat.



Fons de reconstrucció: «ruïna i pèrdua de sobirania»

Abascal ha criticat els aplaudiments que ha rebut Sánchez per l'acord europeu, que ha defensat que "es tracta d'un rescat" i ha augurat que comportarà la "ruïna" d'Espanya perquè l'executiu no retallarà despesa política i partidista.

Per Vox aquest acord implica "pèrdua de sobirania" perquè Espanya depèn dels països del nord i augmenta l'"efecte crida" als immigrants il·legals, "amb més inseguretat i pobresa per als espanyols amb més necessitats"; mentre s'ha "abandonat el camp i condemnat la indústria".

En aquest punt, ha acusat l'executiu de no haver pres cap mesura sanitària respecte als temporers, convertits en "un dels principals focus de l'epidèmia", i de cridar a la immigració il·legal mentre s'abandona els espanyols "més humils".

"Són els responsables d'una immigració il·legal que pren un caire de veritable invasió silenciosa amb centenars d'infectats que arriben a les nostres costes, col·lapse sanitari en aquestes zones i els il·legals campen a plaer incontrolats", ha denunciat.



Abandonar l'OMS

Amb tot, Abascal ha reconegut que Sánchez no és el "culpable de tot" i ha assenyalat "el Govern comunista xinès" com el "responsable" de la pandèmia, després d'"ocultar" dades i "controlar al seu antull" l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Per això, ha demanat que Espanya abandoni l'OMS i dediqui aquests fons a la investigació d'una vacuna contra la covid-19, però també ha demanat que la Xina "indemnitzi per les seves mentides", que "s'investigui si el virus té un component artificial" i fins i tot que "s'imposin aranzels als seus productes".

En aquest punt, també ha acordat implantar la tecnologia 5G i ha exigit que no es permeti que una companyia xinesa tingui accés a les dades dels espanyols, com ja han anunciat els Estats Units i el Regne Unit.