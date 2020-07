Els exconsellers Rull i Turull reingressen avui a la presó de Lledoners

El jutjat penitenciari número 1 de Barcelona ha refusat la petició de la fiscalia de retirar cautelarment el tercer grau penitenciari a la presidenta del parlament Carme Forcadell i a la consellera Dolors Bassa. En canvi, la jutgessa que ha revisat els recursos contra el tercer grau dels consellers Jordi Turull i Josep Rull sí que hi han fet cas i hauran de tornar a ingressar a la presó dels Lledoners, com van fer amb els de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn.



Per això, avui a les 19h s'ha convocat una concentració al Pla de Lledoners per donar suport als exconsellers Jordi Turull i Josep Rull que reingressen a la presó de Lledoners. El PdeCAT ja ha anunciat a les xarxes socials que hi assistirà. Hi haurà de la Direcció Executiva Nacional, Ferran Bel, Marc Solsona i Marc Castells. A nivell comarcal els caps de llista, la militància i la Presidenta Comarcal del PdeCat, Ivet Castaño.





?? Aquest vespre serem a #Lledoners per acompanyar a @joseprull i @jorditurull un altre cop enfront la injustícia i revenja de l'Estat espanyol.



Compteu amb tot el nostre suport! #llibertatpresospolitics — Partit Demòcrata ?? (@Pdemocratacat) July 30, 2020