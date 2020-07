Un ferit greu en xocar dos camions i tres cotxes al túnel de Bracons

Un accident entre dos camions, una grua que duia un cotxe a sobre i un altre turisme a dins del túnel de Bracons ha obligat a tallar poc abans de les cinc de la tarda la carretera C-37 entre els quilòmetres 154 i 172, en terme de Sant Pere de Torelló (Osona). A un quart de deu de la nit la via seguia interrompuda. El trànsit es desvia per les vies alternatives BV-5224 en sentit nord al municipi osonenc i GIV-5273 en sentit sud a la Vall d'en Bas. Segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha hagut tres afectats, un ferit greu que ha estat traslladat a l'hospital Trueta de Girona i dues persones amb lesions de caràcter menor. Una ha estat duta també al Trueta, mentre que l'altra ha anat a l'Hospital de Vic.

El SEM també ha atès dues persones més, que han estat donades d'alta in situ, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).