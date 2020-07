Interior ordena el trasllat de quatre presos d'ETA a presos del País Basc

La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries ha ordenat el trasllat de quatre interns condemnats per la seva relació amb ETA, amb penes per assassinat i atemptats, amb la qual cosa ja són 53 els acostaments a presons més properes al País Basc amb el Govern de Pedro Sánchez. D'altra banda, l'excap d'ETA José Antonio Urrutikoetxea, àlies Josu Ternera, va sortir ahir a la nit de la presó francesa en què roman des que va ser detingut fa més d'un any, tot i que sota control telemàtic, segons van informar a Europa Press fonts jurídiques.