Un jutge investiga la gestió del Govern en els geriàtrics pel coronavirus

Imatge recurs de membres de l'Exèrcit a l'interior de geriàtric de la Pobla de Segur que han desinfectat com a prevenció davant el coronavirus, el 25 de març de 2020 | Ministeri de Defensa

Un jutge de Barcelona investiga per malversació i homicidi imprudent la gestió de la Generalitat a les residències de gent gran, així com l'actuació dels mateixos geriàtrics, tant públics com privats, durant la pandèmia del coronavirus.

Segons ha avançat El Periódico i han confirmat a Efe fonts de la investigació, agents de la Guàrdia Civil van acudir ahir a les conselleries de Salut i Assumptes Socials, per ordre de la titular de jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, per demanar expedients vinculats a la compra de material sanitari i informació sobre els geriàtrics que van ser intervinguts per la Generalitat durant l'estat d'alarma.

Els agents també van recollir per ordre judicial informació sobre les persones grans que van ser traslladats de centre, les mesures d'aïllament, la xifra de contagiats i morts per coronavirus en els geriàtrics així com les proves PCR que van practicar, segons les fonts.

A més, en el marc d'aquesta investigació, la Guàrdia Civil també ha pres declaració com a testimoni a la presidenta de les patronals Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i el Cercle Empresarial d'Atenció a les Persones Dependents, per saber de primera mà si van adquirir material sanitari, qui eren els seus interlocutors a la Generalitat i si les seves propostes van ser ateses per l'administració.

El jutge indaga si en la gestió dels geriàtrics, tant per part de la Generalitat com de les pròpies residències d'avis, s'han comès errors de coordinació, dèficit en l'atenció als interns i si van funcionar els protocols de prevenció davant el coronavirus, entre d'altres aspectes