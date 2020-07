Els polítics ja no poden sortir a teballar

?L'exvicepresident català Oriol Junqueras, els exconsellers Raül Romeva i Joaquim Forn; l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez; i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, tenen des de dimarts el tercer grau suspès per ordre de la titular del jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya, mentre resol els recursos de la Fiscalia contra el seu règim obert. Per tant, aquests cinc líders independentistes presos no van poder sortir de la presó al llarg del dia d'ahir, ni per treballar ni tampoc per fer voluntariat, com feien fins a obtenir la semillibertat, en aplicació de l'article 100.2, atès que la presó de Lledoners (Bages) hauria de plantejar-ne la recuperació, segons van apuntar fonts penitenciàries.