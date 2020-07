Torra no anirà a la conferència de presidents i demana a Sánchez una reunió telemàtica «de president a president»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicat per carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no anirà divendres a la conferència de presidents autonòmics a La Rioja. Així mateix, el cap de l'executiu català li reclama una reunió telemàtica "de president a president" per tractar les demandes pendents i el pla de reactivació de Catalunya. Torra havia sol·licitat participar a la conferència telemàticament per la situació de la covid-19 a Catalunya però Sánchez li va denegar. El president català també argumenta que "no vol contribuir a netejar la imatge" de la Casa Reial en referència a la presència de Felip VI a la conferència i lamenta que la Moncloa no hagi volgut negociar el contingut de la trobada.