Vergés: «Més de 900 persones ja treballen a Catalunya per identificar els positius de Covid-19 i els seus contactes»

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha avançat avui, que gairebé un miler de persones treballen a Catalunya per identificar els positius de Covid-19 i els seus contactes i n'ha desglossat les xifres: 568 persones contractades en els equips d'atenció primària; 240 professionals dels Serveis de Vigilància Epidemiològica de Catalunya i 120 persones que truquen a sospitosos o positius de Covid i fan tasques de suport i de seguiment dels seus contactes. Unes xifres que, la consellera ha assenyalat, seran "escalables" en funció de l'evolució de la pandèmia.

"Hem d'estar preparats per si hi ha pujades fortes en un lloc determinat o globalment", ha remarcat la consellera Vergés a Barcelona, després de visitar el CAP Roger i veure com treballen els gestors Covid. La titular de Salut ha insistit en la importància de "tallar les cadenes de transmissió del coronavirus" i alhora "treballar per prevenir nous casos de contagi". "Ens estarem malauradament mesos convivint amb aquest virus".

Alba Vergés també ha destacat la importància que la ciutadania tingui tota la informació al seu abast i sàpiga que representa ser positiu de Covid, quins riscos suposa i, sobretot, "com aïllar-se, ja que és la manera de protegir-se ells, les seves famílies i la societat, en general".

També ha insistit en la necessitat de treballar conjuntament i de forma coordinada amb els ajuntaments d'arreu del país i amb la societat civil per contenir els rebrots de Covid-19.