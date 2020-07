Catalunya suma 1.070 nous casos confirmats per PCR i deu noves morts

Catalunya suma 1.070 nous casos confirmats per PCR i registra un total de 77.412, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total s'eleva a 96.614 (1.355 més) si es tenen en compte la resta de proves. Per PCR, Barcelona i l'àrea metropolitana sumen 774 nous positius, i la de regió de Lleida 159. Pel que fa a les morts, se n'han sumat 10 més respecte a l'últim balanç i la xifra total és de 12.726. El risc de rebrot és de 163,05 i tendeix a baixar tot i mantenir-se en nivells elevats, la taxa de confirmats per PCR és de 77,14 i la velocitat de propagació (Rho) és d'1,14. A Catalunya hi ha actualment 699 persones ingressades per coronavirus, 29 menys que en l'últim balanç, dels quals 103 ho estan a l'UCI, quatre menys.

En l'interval de set dies entre el 21 i el 27 de juliol, a tot Catalunya hi ha hagut 5.918 casos confirmats per PCR. Això situa la taxa de confirmats per aquesta prova en 77,14 casos per cada 100.000 habitants. Respecte als set dies anteriors, del 14 al 20 de juliol, suposa un increment, ja que en aquest període hi va haver 5.485 casos confirmats per PCR amb una taxa de 71,50. Entre aquests períodes hi ha hagut una lleugera baixada del risc de rebrot, de 165,84 a 163,05. També ha baixat la velocitat de propagació, que ha passat d'1,56 a 1,14.

Del tota de casos acumulats a tot Catalunya des de l'inici de la pandèmia, 77.412 són per PCR, 4314 epidemiològics, 2.617 probables, 3.375 són proves ELISA i 8.896 testos serològics.

Pel que fa a les defuncions, del total de 12.726, 6.980 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.117 en residències, 810 en domicilis i 819 no estan classificats per falta d'informació. Entre els usuaris de les residències, les morts han estat 6.301, dels quals 4.100 han mort en una residència, 1.822 en un centre hospitalari o sociosanitari, 93 en domicilis i 286 no estan classificats.



Població general



Si es té en compte la població general, sense les persones que viuen en residències, els casos confirmats per PCR han pujat de 990 i la xifra total s'ha situat en els 61.380. Comptant totes les proves, els casos acumulats són 77.588 (1.257 més). La taxa de confirmats per PCR és de 75,36 per cada 100.000 habitants. Les defuncions en la població general són 6.375, nou més.



Població en residències



En el cas de la població en les residències, els casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia són 15.131, 57 més que l'últim balanç. La xifra s'eleva a 16.550 (73 més) si es tenen en compte totes les altres proves. La taxa de confirmats per PCR entre els usuaris d'aquests centres és de 118,96 per cada 100.000 habitants si s'analitzen els set dies corresponents del 21 al 27 de juliol, amb un descens clar respecte als 7 dies anteriors, quan era de 290,98.



Àrea metropolitana de Barcelona



Pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona (incloent les regions sanitàries de Barcelona ciutat, metropolitana sud i metropolitana nord), hi ha un total de 53.334 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia (774 més respecte a l'últim balanç), xifra que puja a 66.330 si es tenen en compte tots els tipus de proves (972 més). Les defuncions han estat 9.535, vuit més. La taxa de rebrot se situa en 187,34, la taxa de confirmats per PCR és de 83,07 per cada 100.000 habitants i la velocitat de transmissió és d'1,27.

A Barcelona ciutat, s'han registrat 249 nous casos confirmats per PCR i arriba a un total de 20.124. Si es tenen en compte totes les proves, des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 26.209 casos, 319 més. Les defuncions a la capital són un total de 4.258, dues més. El risc de rebrot és de 204,58 i la corba tendeix a la baixa. La velocitat de transmissió és d'1,14, per sota de l'1,80 de l'interval de 7 dies anterior. La taxa de confirmats per PCR és de 94,85 per cada 100.000 habitants.

Pel que fa a l'Hospitalet de Llobregat, els casos confirmats per PCR són un total de 4.885, 181 més que l'anterior balanç. Amb totes les proves, la xifra s'eleva a 5.474, 193 més. Les defuncions a la segona ciutat de Catalunya se situen en un total de 500, una més. El risc de rebrot és de 663,7928, baixant a la corba i també respecte als set dies anteriors, quan era superior a 830. La velocitat de propagació és d'1,19 (2,09 els set dies anteriors) i la taxa de confirmats per PCR de 286,92.

Una altra població que preocupava en els últims dies ha estat Cornellà de Llobregat. Aquesta localitat ha acumulat 1.355 casos confirmats per PCR, 38 dels quals nous, 1.667 si es tenen en compte totes les proves (44 més). El risc de rebrot se situa en 531,59 i tendeix a baixar. De fet, se situa per sota del risc de l'interval de set dies anteriors, quan era de 550,17. La Rho és d'1,40 (quan en l'interval de set dies abans era de 2,68) i la taxa de confirmats per PCR és de 218,81.

Un dels municipis que preocupa Salut en aquests moments és Castelldefels, que aquesta mateixa setmana ha començat a tenir restriccions. La ciutat ha registrat 401 casos per PCR des de l'inici de la pandèmia, vuit més respecte a l'últim balanç, 523 amb totes les proves (quinze més). El risc de rebrot està disparat, del 97,09,03 del 14 al 20 de juliol, a 440,14 del 21 al 27 de juliol. Tot i que la corba ha crescut molt durant els últims dies, baixa una mica amb les últimes dades. La velocitat de propagació és alta, de 3,45, i la taxa de confirmats per PCR de 102,76. En aquesta ciutat s'han registrat un total de 67 morts, els mateixos que en l'últim balanç.

I també preocupa a Salut la situació a Viladecans, on des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 710 casos confirmats per PCR, vuit més, 902 amb totes les proves (onze més). El risc de rebrot és ascendent, situat en 247,73 (57,00 en l'interval de set dies anterior). La Rho és de 2,51 i la taxa de transmissió és de 81,81. En aquesta ciutat hi ha hagut un total de 125 morts, sense canvis respecte a l'últim balanç.



Comarques centrals

La regió sanitària de les comarques centrals té un total de 6.485 casos confirmats per PCR, vint més. La xifra s'eleva a 7.913 si es tenen en compte les altres proves, 67 més. Les defuncions són 1.608. El risc de rebrot a la regió és de 33,68, baix, la taxa de confirmats per PCR 17,24 i la Rho 0,93.

Regió de Lleida

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 7.324 casos confirmats per PCR, 159 més. Són 7.857 si es tenen en compte els casos acumulats amb totes les proves, amb 175 nous positius. Les defuncions són 242, una més. El risc de rebrot és de 484,36, amb una tendència descendent des de fa dies (en l'interval de set dies anterior, el risc era 732,41). La Rho se situa per sota d'1 (0,80) i la taxa de confirmats per PCR en 251,07, millorant les xifres d'intervals de set dies anteriors.

Pel que fa a la comarca del Segrià, els casos acumulats per PCR són 5.525, 103 més, i s'eleven a 5.724 amb totes les proves (107 més). El risc de rebrot és de 629,40, però la corba és clarament descendent. Aquest risc s'havia arribat a situar per sobre de 1.000 en setmanes anteriors. La Rho també és de menys d'1, situant-se en 0,74, i la taxa de confirmats per PCR en 332,73. En total, han mort 166 persones, les mateixes que en l'últim balanç.

A la ciutat de Lleida, el número de casos confirmats per PCR acumulats és 3.740, 35 més, i són 3.872 amb totes les proves (38 més). El risc de rebrot és 620,83, amb una tendència clarament descendent com a tot el Segrià. La Rho està en 0,73 i la taxa de confirmats per PCR és 311,89. En total, han mort 129 persones a la capital del Segrià, sense sumar cap defunció respecte a l'últim balanç.

Regió de Girona

Pel que fa a la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 6.278, 55 més, i pugen a 8.276 si es tenen en compte totes les proves (68 més). Han mort 817 persones, una més. El risc de rebrot se situa en 97,82, per sobre del 80,71 de setmanes anteriors. La Rho és d'1,33, baixant lleugerament, i la taxa de confirmats per PCR de 41,17.

En el cas de Figueres, municipi amb restriccions en aquesta regió, els casos confirmats són 465 per PCR, 23 més, i 550 amb totes les proves (23 més). Han mort 10 persones en aquesta ciutat, sense canvis respecte a l'anterior balanç. El risc de rebrot és de 874,31 i té una tendència clarament ascendent. Les dades del període de set dies anteriors situaven el risc de rebrot en 438,91. La velocitat de propagació és d'1,79 i la taxa de confirmats per PCR 294,24, cent punts més que la registra en els set dies anteriors.

Camp de Tarragona

Al Camp de Tarragona, s'han registrat 2.237 casos confirmats per PCR, amb un creixement de tretze positius respecte l'anterior balanç. Si es tenen en compte totes les proves, el número acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 2.611, 22 més. El risc de rebrot és de 43,73, la taxa de confirmats per PCR se situa en 20,95 per cada 100.000 habitants i la Rho és d'1,10. En aquesta regió han mort un total de 394 persones i no han sumat cap defunció respecte l'anterior balanç.

Terres de l'Ebre

La regió de les Terres de l'Ebre acumula des de l'inici de la pandèmia 431 casos confirmats per PCR, 21 més, i 598 amb la resta de proves (21 més). El risc de rebrot és 134,88, la Rho 1,44 i la taxa de confirmats per PCR 58,70. En aquesta regió han mort un total de 51 persones i no n'ha afegit cap respecte l'anterior balanç.

Un dels municipis d'aquesta regió que preocupa a Salut Pública és Amposta. Aquesta municipi acumula 65 casos confirmats per PCR (set més)i 78 amb totes les proves (set més). El risc de rebrot s'ha disparat de 97,44 en els set dies que van del 14 al 20 de juliol a 563,27 del 21 al 27 de juliol, amb una Rho molt alta de 3,37. La taxa de confirmats per PCR és de 121,75 per cada 100.000 habitants.

Alt Pirineu i Aran

Finalment, la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 420 casos per PCR, cinc més, 550 sumant totes les proves positives (cinc més), i 29 defuncions (les mateixes). El risc de rebrot és 51,43, entre baix i moderat, la Rho és 1,10 i la taxa de confirmats per PCR 20,95.