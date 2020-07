La covid-19 i la sanitat, primera preocupació dels catalans, segons el CEO

La situació de la covid-19 i la sanitat s'ha convertit en la primera preocupació ciutadana segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). L'estudi apunta que els enquestats ho situen com el principal problema del país amb un 40,9% dels vots per davant de la insatisfacció amb la política (29,8%), les relacions entre Catalunya i Espanya (29%) i l'atur i la precarietat laboral (25,3%). La preocupació per la sanitat es dispararia respecte el darrer baròmetre que va quedar en quarta posició de preocupació amb un 14,8%. El 77,6% dels enquestats creuen que la situació econòmica de l'Estat és "dolenta" o "molt dolenta", mentre que el 63% pensen que també és "dolenta" o "molt dolenta" a Catalunya. Els enquestats puntuen la gestió del Govern amb un 4,07.

L'estudi del CEO apunta que el 49,6% dels enquestats suspèn la gestió del Govern els darrers mesos, per davant del 48,7% que l'aprova. La nota mitjana és un 4,07 i és la més alta que s'ha obtingut en el darrer any.

Pel que fa a la gestió del govern espanyol, els enquestats la puntuen amb una mitjana del 3,84, també la nota més alta en l'últim any. En aquest cas, però, la majoria d'enquestats (54,8%) suspenen la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez i un 43,8% l'aprova.

Sobre les relacions entre Catalunya i Espanya, el CEO apunta que segueixen augmentat els detractors a la independència. El 50,5% dels enquestats ha considerat que Catalunya no ha d'esdevenir un estat independent i un 42% ha cregut que sí.

El 60,9% creu que Catalunya ha assolit un nivell "insuficient" d'autonomia, un 27,4% creu que aquest nivell és "suficient" i un 5,3% hi veu "massa autonomia".

Un 33,9% creu que Catalunya hauria de ser un estat independent, un 29,6% una comunitat autònoma d'Espanya, un 22,9% un Estat dins una Espanya federal i un 6,8% una regió d'Espanya.