La fiscalia demana al Suprem que suspengui el 100.2 a tots els presos independentistes

La fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que suspengui immediatament l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari a tots els polítics independentistes presos. D'aquesta manera, aprofiten la decisió del mateix Suprem que la setmana passada es va declarar competent per autoritzar o denegar aquest article. Els fiscals Javier Zaragoza i Jaime Moreno recorden que el ministeri públic ha recorregut l'aplicació de l'article en tots els casos, encara que no hagin arribat al Suprem. A això, s'hi suma la suspensió del tercer grau a cinc dels reclusos. La mesura és complementària de la suspensió cautelar del tercer grau acordada dimarts per a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.