Juliol acaba amb més de cent morts a Catalunya per Covid-19 i dades econòmiques preocupants

Juliol, pel que fa a la Covid-19, ha acabat a Catalunya amb dades esperançadores sobre l'evolució de la pandèmia que, tot i així, ha arrabassat la vida aquest mes a 107 persones, mentre altres números confirmen avui la temuda crisi: el PIB de Catalunya ha caigut un 20,1% el segon trimestre. Un total de 107 persones han mort per la Covid-19 entre els dies 7 i 27 de juliol, que finalitza aquest divendres amb 699 pacients ingressats en els diversos hospitals catalans, segons dades del Departament de Salut. En total, des que va començar la pandèmia s'han comptabilitzat a Catalunya 96.614 casos positius, dels quals 77.412 han estat confirmats per una prova PCR.

Pel que fa a les persones mortes, des del març a Catalunya sumen 12.726 en total, de les quals 6.980 han mort en hospitals o centres sociosanitaris, 4.117 en residències i 810 en domicilis, mentre 819 més no tenen classificació, segons les dades aportades per les funeràries. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha considerat que la situació epidèmica a Catalunya és la de tenir "brots controlats", encara que amb transmissió comunitària en algunes zones, especialment a Barcelona ciutat i l'àrea metropolitana.

Vistes aquestes dades, no és estrany que la sanitat sigui la principal preocupació per al 40,9% dels catalans, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. En segona posició hi ha la insatisfacció amb la política (29,8%), seguida de prop de les relacions entre Catalunya i l'Estat (29%) i l'atur i precarietat laboral (25,3%).

El PIB conegut avui tampoc deixa gaire espai a l'optimisme. Així, el PIB de Catalunya ha caigut un 20,1% en el segon trimestre del l'any, una reducció que supera amb escreix les dades registrades en la crisi financera iniciada el 2008, segons l'estimació avançada de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) . En el segon trimestre, en què la caiguda intertrimestral se situa en el -15,6%, tots els sectors econòmics presenten taxes de variació negatives, el que reflecteix la intensa recessió econòmica provocada per la crisi de la Covid-19.

A més dels resultats sanitaris i econòmics, la pandèmia deixa aquest mes novetats en els tribunals. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat mantenir el tancament de les discoteques que va ordenar la Generalitat per evitar la propagació del coronavirus, però ha revocat la instrucció de la Generalitat que obligava a bars, restaurants i terrasses a tancar a partir de la mitjanit.

En diverses actuacions, la secció segona de la sala del contenciós administratiu del TSJC ha desestimat els recursos de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn i de la Federació Catalana d'Activitats Recreatives musicals, de manera que manté el seu aval a la resolució de la Generalitat que impedeix obrir a les discoteques per la pandèmia del coronavirus, en considerar-la una mesura "adequada i proporcional".

No obstant això, la sala opta per deixar sense efecte l'apartat de la resolució que ordenava que els bars, restaurants i terrasses de la primera corona de Barcelona i de la comarca lleidatana del Segrià haguessin de tancar a les 00.00 hores, ja que en el seu informe l'executiu català no va justificar que s'hagi de produir una major transmissió de virus "depenent de l'horari de tancament". La patronal de l'oci nocturn Fecasarm ha afirmat, per la seva banda, que amb la decisió del TSJC de no autoritzar l'obertura de les discoteques "s'acaben les esperances" d'aquest sector de "poder sobreviure", ja que l'aboca "a la ruïna més absoluta ". Un dels sectors més afectats per la crisi econòmica que arrossega aquesta pandèmia, el turístic, tampoc acaba el mes amb bones notícies ja que Alemanya s'ha situat a Catalunya en la llista de "zones de risc".

La inclusió en aquesta llista, que determina l'Institut Robert Koch (RKI) en funció de les dades de noves infeccions, implicarà l'obligatorietat de sotmetre a un test a l'aeroport d'arribada a Alemanya als viatgers procedents d'aquestes regions.