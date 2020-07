JxCat porta Espanya al Tribunal Europeu de Drets Humans per les «coaccions» i la «censura» del TC al Parlament

Els membres de JxCat de la Mesa del Parlament, Josep Costa i Eusebi Campdepadrós, han portat l'Estat espanyol al Tribunal Europeu de Drets Humans, amb seu a Estrasburg, per les "coaccions" i la "censura" del Tribunal Constitucional (TC) al Parlament. En l'anunci de la demanda, Costa ha dit que es va formalitzar el 10 de juliol i que denuncia l'actuació del TC que vol "censurar" debats sobre la monarquia o la independència, així com "coaccionar" la Mesa del Parlament perquè no els permeti. "Estrasburg protegeix especialment la llibertat d'expressió en seu parlamentària com a pilar fonamental dels sistemes democràtics", ha dit Costa, que ha insistit que "no es pot censurar la llibertat de qualsevol ciutadà ni la dels diputats".

Pel vicepresident primer de la Mesa de Parlament de Catalunya, els requeriments del TC "no tenen base legal" i "vulneren l'autonomia del Parlament i els drets dels diputats".

Segons ha indicat, una decisió favorable d'Estrasburg tindria la "força jurídica suficient per acabar amb la pràctica de censura" del TC. Costa ha dit que els diputats de JxCat se sumaran a la iniciativa i ha convidat als de la resta de grups a fer-ho.

Al seu torn, Campdepadrós ha denunciat que el TC vol "coartar el lliure debat al Parlament intentant que la Mesa faci de censor"