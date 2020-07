Més d'una desena de països europeus imposen restriccions o recomanen no viatjar a Catalunya pels rebrots

Diversos passatgers de l'aeroport del Prat amb mascaretes fent cua per facturar l'equipatge en el dia de la reobertura de la T2, el 24 de juliol del 2020

Diversos passatgers de l'aeroport del Prat amb mascaretes fent cua per facturar l'equipatge en el dia de la reobertura de la T2, el 24 de juliol del 2020 | Gemma Sánchez

Ja són més d'una desena els països europeus que imposen restriccions o recomanen no viatjar a Catalunya pels rebrots de covid-19. Dinamarca ha estat l'últim a unir-se a aquesta llista, després que el ministeri d'Exteriors hagi recomanat que els viatgers que tornen de Catalunya, l'Aragó i Navarra es facin un test a la tornada al país. Malgrat alertar de les "altes taxes d'infecció", el govern danès no desaconsella viatjar a aquests territoris, cosa que sí fan Alemanya i França en el cas de Catalunya. En el cas del Regne Unit, la recomanació de no viatjar és a tot Espanya i imposa una quarantena de 10 dies. Finlàndia també recomana fer un aïllament de 14 dies als viatgers provinents d'Espanya.

En el cas de Noruega, també s'imposa una quarantena de 10 dies. Irlanda imposa un aïllament de 14 dies als viatgers provinents d'Espanya, de la mateixa manera que Lituània, Estònia i Letònia, que a més desaconsella viatjar a Espanya.

El govern francès va ser el primer que va demanar evitar els viatges no essencials a Catalunya i recomanar als seus ciutadans que es fessin un test a la tornada. Després, els Països Baixos van aconsellar evitar anar a Barcelona i la seva àrea metropolitana, mentre que Bèlgica prohibeix els viatges a Lleida i Osca i recomana "augmentar la vigilància" en viatjar a Catalunya i altres territoris de l'Estat.

El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties considera que Catalunya, l'Aragó i Navarra són "zona vermella" en registrar més de 120 casos de covid-19 per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies.