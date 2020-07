Una nova víctima eleva a 125 les morts per covid-19 a l'Hospital d'Igualada

Accés principal del Consorci Sanitari de l'Anoia, on actualment hi ha 15 ingressats que tenen el virus

Accés principal del Consorci Sanitari de l'Anoia, on actualment hi ha 15 ingressats que tenen el virus Manuel Hidalgo

L'Hospital d'Igualada ha registrat una nova defunció per covid-19. Amb aquesta nova víctima ja són 125 els pacients que han perdut la vida per culpa del virus des que va començar la pandèmia al centre sanitari de la capital del l'Anoia, comarca que les primeres setmanes de la crisi va patir especialment les conseqüències de l'expansió dels brots que hi van tenir lloc. Feia dues setmanes que a l'hospital no havia mort cap ingressat contagiat.

Els professionals de l'hospital han detectat cinc nous casos positius en els darrers set dies, segons consta en el balanç setmanal del Consorci Sanitari de l'Anoia, i per tant el còmput total de diagnosticats de covid-19 al centre des del dia que va començar el registre, el 3 de març, s'eleva a 915. Dimecres hi havia 15 pacients hospitalitzats que estaven contagiats, un dels quals era a l'UCI. Fa dues setmanes el nombre d'ingressats va baixar dels deu, però dimarts de la setmana passada la xifra de pacients que eren a l'hospital com a conseqüència del virus va tornar a pujar per sobre dels deu i des de llavors no ha baixat d'aquest nombre.

Pel que fa als professionals del Consorci Sanitari de l'Anoia, n'hi ha 11 que estan en confinament, perquè han donat positiu o són casos sospitosos en espera de saber resultats, i això significa que cada cop hi ha menys personal que està a casa aïllat. El dia 16 de juliol hi havia 17 persones que treballen a l'hospital que estaven en quarantena.

Des que la pandèmia va arribar a l'Anoia, hi ha hagut 603 contagiats que han necessitat ingrés hospitalari a l'Hospital d'Igualada, 587 dels quals han estat donats d'alta al mateix centre. La comarca és la segona de la Catalunya Central en què han mort més persones per culpa del coronavirus, amb 512 difunts, després del Bages, amb 540, segons el departament de Salut.

Pel que fa a municipis, Igualada, la capital de l'Anoia i la ciutat més poblada de la comarca, ha registrat des del març passat 848 casos positius, seguit de Vilanova del Camí, amb 290, i Santa Margarida de Montbui, amb 206. Aquests són els municipis de la Conca d'Òdena més afectats, segosn consta en les darreres dades de què disposa el departament de Salut.

Pel que fa a les altres comarques de la Catalunya Central, el Berguedà ha tingut un total de 139 defuncions per coronavirus des del mes de març i el Solsonès, amb nou, és una de les menys afectades. La Cerdanya no ha registrat cap víctima, segons el departament, malgrat que l'hospital comarcal n'ha reportat una des que va començar la crisi sanitària, i l'Alt Urgell n'ha registrat sis.