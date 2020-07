Pedro Duque presenta la seva candidatura per dirigir l'Agència Espacial Europea

El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, serà candidat a la direcció general de l'Agència Espacial Europea (EIXA), organització intergovernamental dedicada a la investigació i al desenvolupament de programes espacials, que conjumina els recursos econòmics i intel·lectuals dels seus 22 membres per dur a terme programes i activitats en l'àmbit espacial, segons informa l'Executiu.

Duque ja ha formalitzat la seva candidatura per dirigir aquest organisme, del qual va entrar a formar part el 1992, després de superar les proves per convertir-se en astronauta. Posteriorment, i abans de la seva entrada al Govern, ha desenvolupat tota la seva carrera professional en aquesta agència europea i en la indústria del sector, on ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat.