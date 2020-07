Reobren a Brians 2 una infermeria per a presos de tot el país amb símptomes lleus

Els departaments de Justícia i Salut reobren la segona planta de la infermeria de Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires) per acollir presos positius de covid-19 del conjunt dels centres penitenciaris de Catalunya. Es tracta d'una planta que ja va fer aquesta funció durant l'estat d'alarma, en el punt àlgid de la pandèmia a Catalunya. L'equipament suma 22 llits per a interns amb símptomes lleus. Així, el Govern duplica els llits disponibles per a persones privades de llibertat i encomanades de coronavirus. La unitat covid-19 de Brians 2 atendrà interns que no requereixen suport respiratori. També hi ingressaran els que ja hagin superat la malaltia però encara no hagin completat la quarantena, per limitar les possibilitats de contagi a la resta de la població penitenciària.

Aquesta decisió permetrà alliberar places al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa (PHPT), i destinar-les a interns que requereixen una atenció sanitària més intensa. Actualment, aquest hospital només té ocupats dos dels 22 llits que té disponibles per a pacients amb coronavirus.

Els professionals sanitaris i penitenciaris destinats a la unitat covid-19 de Brians 2 han rebut formació específica i disposaran dels mateixos equips de protecció individual complerts que s'utilitzen als hospitals: bates i guants d'un sol ús, mascaretes FPP2, mascaretes quirúrgiques i ulleres. La neteja de les cel·les anirà a càrrec d'una empresa especialitzada contractada especialment.