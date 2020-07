Rull i Turull asseguren a Lledoners que ningú els farà retractar de les seves idees

Des de primera hora de la tarda d'ahir, activistes independentistes, polítics d'ERC i de l'òrbita postconvergent i periodistes van anar omplint amb comptagotes l'entorn de Lledoners. Quan hi vam arribar, a uns 200 metres del centre penitenciari, a l'entrada d'un camí rural, els Músics per la Llibertat hi havien muntat uns altaveus. L'escenari estava a punt per rebre els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, als quals el titular del jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya va suspendre ahir el tercer grau.

L'espera es va fer llarga. Per protegir-se del sol, molts activistes van refugir-se a l'ombra dels roures que hi ha a la vora del camí. Mentrestant, l'exconseller d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, recordava tots els represaliats independentistes, des de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies Dolors Bassa –a les quals el jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Catalu-nya va desestimar ahir la suspensió cautelar del tercer grau– fins als gairebé 200 investigats pel tall de Tsunami Democràtic a l'AP-7.

L'ambient es va anar animant quan s'apropava l'hora prevista d'arribada de Rull i Turull. Els músics van tocar l'himne de la resistència antifeixista italiana, el Bella Ciao i Torna, torna Serrallonga, dels Esquirols, i els activistes lluïen les banderes estelades i cridaven «Llibertat, presos polítics» i «No esteu sols».

Els exconsellers van arribar en cotxe, acompanyats per la família. En baixar del vehicle, els periodistes i els polítics –entre els quals hi havia la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró– van formar un cercle al seu voltant que gairebé no els permetia d'avançar fins a l'escenari. Mentre Rull i Turull saludaven els representants polítics que els havien anat a rebre, el centenar d'activistes independentistes que omplia l'escenari i la vora del camí cantava L'estaca, de Lluís Llach.

En arribar a l'escenari, Rull i Turull van dirigir-se als activistes i els van agrair el suport. «Sempre heu estat al nostre costat», va dir-los Turull. En el seu discurs, l'exconseller de la Presidència va afirmar que, tot i que ja temien que el jutge els suspendria el tercer grau, «nosaltres l'únic que volem és que el temps que passem a la presó serveixi per a alguna cosa». Turull va assegurar que no abandonarà la causa de l'independentisme, «que va de democràcia, de llibertat i de dignitat», «per molt que ho intentin». Finalment, Turull va demanar als activistes independentistes que no cessin en la seva lluita per la llibertat. «Aneu tots a l'una, aneu a totes i no afluixeu. Guanyar depèn de vosaltres», va dir.

Per la seva banda, Rull va afirmar que l'Estat espanyol «no ens prendrà mai el somriure». L'exconseller de Territori i Sostenibilitat va assegurar que, de la presó, no en sortiran «rancuniosos». «Volem construir. Estic convençut que guanyarem el somni», va dir Rull.

Minuts abans d'entrar a la presó, els líders independentistes, els dos últims de Lledoners que, fins aquest dijous, encara gaudien de la semillibertat, van dirigir-se a la premsa i van assegurar que «res ni ningú» els farà retractar de les seves idees.

Rull va lamentar que, en ple segle XXI, la Fiscalia de l'Estat, «d'un govern pretesament progressista», els demani que facin un programa específic de rehabilitació per canviar la seva manera de pensar. «El problema el tenim ara els polítics que entrem a la presó, però també qualsevol persona que vulgui discrepar», va denunciar Rull, que va afegir que mai renunciaran a les seves idees.