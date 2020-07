Sánchez es reuneix amb els presidents autonòmics a La Rioja amb l'única excepció de Torra, que no hi assisteix

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els presidents autonòmics amb l'única excepció del president de la Generalitat, Quim Torra, que ha declinat assistir-hi, es reuneixen aquest divendres a San Millán de la Cogolla, a La Rioja. És la primera trobada presencial de la Conferència de Presidents des de l'inici de la pandèmia i s'hi abordarà la situació de la covid-19 així com l'acord del Consell Europeu per al fons de recuperació. També s'esperava l'absència del lehendakari, Íñigo Urkullu, però finalment hi assisteix després que el govern basc hagi arribat a un acord d'última hora amb l'executiu de Pedro Sánchez per modificar la senda de dèficit i la capacitat d'endeutament d'Euskadi.

El rei Felip VI ha assistit a l'inici de la trobada, que ha començat amb un esmorzar informal. També hi ha anat la presidenta del Senat, Pilar Llop, que com el cap d'Estat ha marxat a les 10.30 h. Són presents a la trobada els quatre vicepresidents del govern espanyol -Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño i Teresa Ribera-, i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la de Política Territorial, Carolina Darias.

El monarca no assistirà al debat, que comença passades les 10.30 hores, i que fonts del Palau de la Moncloa preveuen que acabi cap a les 17 h. La conferència comença amb una primera intervenció de Sánchez i posteriorment, intervé cada president de CCAA. Al final de la reunió hi haurà compareixences del govern espanyol i dels presidents autonòmics.

La d'aquest divendres és la conferència de presidents número vint-i-u. L'última presencial va ser el 17 de gener del 2017 i, des de la seva constitució el 28 d'octubre de 2004, se n'han fet sis presencialment. Des de l'inici de la pandèmia, Sánchez ha convocat 14 reunions amb els presidents autonòmics, totes elles per videoconferència. La conferència de presidents és l'òrgan de màxim nivell polític de cooperació multilateral entre l'Estat i les autonomies.



Absència de Torra

Torra va demanar que la conferència de presidents se celebrés de forma telemàtica per la situació del coronavirus, el format utilitzat durant la pandèmia quan les reunions de Sánchez amb les CCAA eren setmanals. Sánchez va demanar per carta al cap de l'executiu català que hi anés presencialment però Torra ho va rebutjar i va demanar una reunió bilateral "de president a president". El Govern calcula que calen més de 31.000 milions d'euros del fons de recuperació per a Catalunya.

Segons Torra, la "forma" que Sánchez ha volgut donar a la conferència de presidents i la situació actual de la pandèmia a Catalunya li desconsellen ser-hi. El president de la Generalitat també va criticar la presència de Felip VI i va argumentar que no vol "contribuir a netejar la imatge" de la Casa Reial.