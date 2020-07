Sánchez trasllada als presidents autonòmics que liderarà la governança del fons i hi haurà «col·laboració multinivell»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat als presidents autonòmics que el lideratge de la governança del fons de recuperació li correspondrà a ell però que hi haurà "col·laboració multinivell", segons han informat fonts del Palau de la Moncloa. D'una banda, constituirà una comissió interministerial presidida pel cap de l'executiu i crearà una unitat de seguiment del fons al gabinet de presidència. També "hi haurà col·laboració publicoprivada a través d'un grup d'alt nivell", expliquen. Pel que fa a la "col·laboració multinivell", es farà en diversos fòrums: En una conferència sectorial amb les CCAA -liderada per la ministra d'Hisenda- i s'introduirà en els debats habituals de les pròximes conferències de presidents.

En el procés de governança també hi participaran les entitats locals, segons les mateixes fonts, que no han concretat de quina manera es farà. Sánchez ho ha traslladat durant la conferència de presidents que té lloc a La Rioja des d'aquest divendres al matí.