Torra: «El meu deure com a president no és anar a fer fotos sense contingut sinó defensar els interessos dels catalans»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat que la seva prioritat i el seu deure com a president "no és anar a fer fotografies sense contingut sinó defensar els interessos dels catalans". D'aquesta manera s'ha referit en la signatura de l'acord per a una Catalunya social a la seva absència a la conferència de presidents autonòmics d'aquest divendres a La Rioja. Per defensar els interessos dels catalans, Torra ha dit que cal estar al costat de la gent i ha explicat que avui també té previst trobar-se amb representants de l'atenció primària i amb responsables dels principals hospitals comarcals. "És el que jo entenc que és estar al costat de la gent que més està treballant per tots nosaltres", ha conclòs.