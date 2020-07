Trump suggereix la idea inèdita d'un ajornament electoral als Estats Units

El president nord-americà, Donald Trump, va suggerir ahir que les eleccions, previstes per al 3 de novembre, haurien de retardar-se, basant-se en falsedats sobre la inseguretat del vot per correu i malgrat que hauria de tenir un suport majoritari del Congrés per executar aquest pla inèdit i al qual es van oposar demòcrates i republicans.

Trump va utilitzar el manual, creat per ell mateix, per monopolitzar el discurs polític i mediàtic durant l'esmorzar i des del mòbil: un tuit a primera hora, carregat de desinformació en majúscules, per proposar una mesura inèdita que amb tota seguretat no durà a terme. «Amb el vot universal per cor-reu (no el vot en absència, que és bo), 2020 serà l'elecció més imprecisa i fraudulenta de la història. Serà una gran vergonya per a EUA. Retardem les eleccions fins que la gent pugui votar amb seguretat i apropiadament?», va escriure Trump a Twitter.

Trump va tornar a traçar una diferència entre el vot per correu i el vot en absència, que considera molt més segur, ja que ell el va usar el març durant les primàries de Florida, malgrat que els experts asseguren que és pràcticament el mateix i es realitza amb les mateixes garanties.

El president va reiterar ahir que el vot per correu, que diversos estats estan ampliant per la pandèmia de covid-19, és fraudulent, fet que ha estat negat per experts independents i per responsables electorals de diversos estats, inclosos republicans.

El vot per correu que Trump critica és el sistema adoptat per set estats, en el qual les autoritats envien les paperetes per correu perquè el votant les retorni per via postal o les dipositi en una urna. Oregon, que va ser el primer d'adoptar aquest sistema, només ha registrat 12 casos de frau entre més de 100 milions de paperetes enviades.

Per retardar el dia de la jornada electoral, el president hauria de tenir el suport del Congrés per modificar una llei federal de 1845 que estableix el primer dimarts, després del primer dilluns de novembre, com el dia per celebrar la jornada d'eleccions legislatives, que corren en paral·lel al procés d'elecció del president cada quatre anys. Els demòcrates controlen la Cambra baixa del Congrés i seria necessari, per tant, que l'oposició s'alineés amb el president. En resum: una impossibilitat.

«Siguem clars: Trump no té la capacitat de retardar les eleccions. Les nostres eleccions estan consagrades en la Constitució. La Constitució diu que si la data de les eleccions canvia, haurà de fer-ho el Congrés», va assenyalar el president del Comitè Judicial de la Cambra de Representants, el demòcrata Jerry Nadler.

Els legisladors republicans també es van oposar a un retard, amb el líder de la majoria conservadora del Senat, Mitch McConell, al capdavant, qui va assegurar en una entrevista a una emissora de Kentucky que la data electoral està gravada en pedra.«Mai en la història del nostre país, ni en guerres, depressions o en la guer-ra civil, no hem deixat de celebrar una elecció federal programada en el seu temps i trobarem la manera que així sigui de nou», va afirmar McConell.

En una audiència al Senat, el secretari d'Estat, Mike Pompeo, no va ser tan categòric i va dir que les eleccions s'han de dur a terme de manera «legal», però va destacar que és important que siguin comicis «en els quals tothom confiï».



Proposta oportuna

El tuit de Trump va aparèixer en la xarxa social només 15 minuts després que el departament de Comerç anunciés que el productor interior brut (PIB) dels Estats Units es va desplomar el segon trimestre a una taxa anual del 32,9% (un 9,5% interanual), la qual cosa suposa un daltabaix històric a causa de la congelació de l'economia per la pandèmia.