Alemanya situa Catalunya, Navarra i Aragó com a zones de risc en ple repunt de la pandèmia

Alemanya ha situat Catalunya, Aragó i Navarra en la llista de «zones de risc», enmig de la preocupació pel repunt de contagis, tant importats com sorgits al territori alemany.

La inclusió en aquesta llista, que determina l'Institut Robert Koch (RKI) en funció de les dades de noves infeccions, implicarà l'obligatorietat de sotmetre a un test a l'aeroport d'arribada a Alemanya als viatgers procedents d'aquestes regions.

A la decisió del RKI ha seguit l'emissió d'un advertiment oficial a la pàgina del Ministeri d'Afers Exteriors contra els viatges a aquestes tres zones donada la seva situació epidemiològica. Aquest avís eleva el grau a la recomanació no vinculant de dilluns contra els viatges turístics a aquestes destinacions.

La imposició d'aquestes proves, que seran gratuïtes, la va anunciar dilluns passat el Govern federal, després de diverses sessions de consens amb els "Länder" alemanys, als quals correspon la seva implementació. En cas de donar positiu, l'afectat quedarà en quarantena domiciliària.

En alguns aeroports, com el de Tegel -a Berlín-, Frankfurt, Munic i Düsseldorf, ja funcionen els centres habilitats per practicar aquestes proves; en altres punts del país s'acceleren els preparatius per tenir-los enllestits. Fins ara, les proves són voluntàries, a l'espera que la setmana que passin a ser obligatoris, quan s'hagi assegurat la seva funcionalitat i regulat les normatives corresponents. El propòsit és que es faciliti l'accés a un test gratuït a tots els viatgers que ingressin al país, encara que només de forma obligatòria i a l'aeroport als procedents de zones de risc.

Per a la resta és opcional i disposa de 72 hores per sotmetre's al test en qualsevol consulta mèdica o centre habilitat per a això. S'aconsella, així mateix, realitzar un segon test passats uns dies, transcorregut cert temps d'incubació.

La llista de zones de risc del RKI, competent en la matèria a Alemanya, inclou a Luxemburg, entre els països de la UE. La resta són tercers països, com Bòsnia i Hercegovina i Sèrbia, així com Turquia, Estats Units i pràcticament tota Amèrica Llatina -excepte l'Uruguai-, a més d'àmplies zones d'Àfrica i Àsia. En l'actualització del Ministeri d'Exteriors d'ahir es va informar de la situació a Madrid i algunes de les mesures adoptades pel seu govern.