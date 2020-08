Demanen que les visites telefòniques de CAP durin més de 6 minuts per persona

El sindicat Metges de Catalunya ha reclamat a les direccions d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) que les visites mèdiques telefòniques o telemàtiques siguin de més de sis minuts, temps assignat per defecte a aquest tipus de consultes.

Nou de cada deu facultatius supera els sis minuts per a les consultes per telèfon, segons una enquesta que ha fet aquest sindicat mèdic, un fet que genera "un gran estrès" als professionals, ha assegurat en un comunicat.

Aquesta organització ha recordat avui que els sis minuts de temps assignat per a les visites no presencials en els centres d'atenció primària es van aconseguir en l'acord després de la vaga de metges de novembre de 2018, però que ara, en el context de la COVID-19, les característiques d'aquest tipus de visites han canviat "radicalment".

El sindicat ha considerat que les visites no presencials "són actes mèdics complets que han de comptar amb els mitjans tècnics i el temps necessari per a garantir la qualitat i la seguretat, així com amb el rigor deontològic i la bona praxi".

El president del Sector Primària ICS de Metges de Catalunya, Javier O'Farrill, ha apuntat la necessitat d'invertir el temps assignat a cada tipus de visita.

"La situació que vivim demana flexibilitat i ara és el moment que les visites no presencials comptin amb un temps d'atenció mínim de 10-12 minuts", ha indicat.

Segons l'esmentada enquesta, realitzada a 1.339 metges d'atenció primària, el 62% dels facultatius ha afirmat que duplica i fins i tot triplica els sis minuts assignats per resoldre les consultes no presencials.