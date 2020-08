Els Bombers demanen extremar la precaució durant l'agost, el mes amb més rescats al medi natural

Els Bombers de la Generalitat han detectat, en els darrers anys, un increment constant dels serveis de rescat en l'àmbit natural: banyistes amb problemes a rius, barrancs, gorgs i, sobretot, excursionistes, escaladors i senderistes que es precipiten o es perden pels boscos o la muntanya. Enguany, malgrat les setmanes de confinament, el nombre d'aquests serveis també ha crescut: de 685 realitzats el 2019 ha passat, el 2020, a 726.

Però és durant els mesos d'estiu i, especialment, durant l'agost, que aquests serveis han esdevingut molt nombrosos. Davant d'aquest estiu diferent, marcat per la crisi sanitària que ens ha tingut setmanes confinats a casa i que limita els desplaçaments, els Bombers de la Generalitat volem fer una especial crida a la precaució: es preveu que molta gent prioritzarà les vacances de proximitat i sovint això inclou una sortida a la muntanya o a algun lloc de bany interior, i la simultaneïtat de salvaments a punts distants de la geografia catalana podria repercutir en la rapidesa i la qualitat dels serveis de rescat i, de retruc, posar en perill les víctimes.

El pic de serveis de rescat en el medi natural durant el mes d'agost és més acusat cada any que passa. I a la circumstància de l'agost hi hem d'afegir l'especial incidència de visites al medi natural durant els dies lliures per excel·lència: els caps de setmana. El número més alt de serveis es realitzen durant els dissabtes i diumenges.

Els serveis de salvament són més freqüents als indrets icònics per a les activitats de lleure, ja siguin de mar (les comarques de la Costa Brava: Alt i Baix Empordà i la Selva; també al Maresme) o de muntanya (el Bages i el Baix Llobregat, on s'alça el massís de Montserrat; el Berguedà, on hi ha el Pedraforca; el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, en ple Pirineu; el Ripollès, indret boscà molt freqüentat pels excursionistes). Però també trobem proliferació de rescats a les zones verdes més properes a la corona metropolitana, com passa amb el Vallès Occidental, on s'alça el massís de Sant Llorenç i el seu pic més alt, La Mola.



Rescats a la Catalunya Central

Les comarques de la Catalunya central són algunes on el serveis de rescat sovintegen més:

Bages: de 31 realitzats el 2019 ha passat, el 2020, a 30.

Baix Llobregat: la xifra és manté en 48 rescats anuals.

Berguedà: de 24 realitzats el 2019 ha passat, el 2020, a 30.