Fecalon creu que «no hi ha justificació» per tancar discoteques però mantenir l'oci nocturn fins les 3.30 de la matinada

La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn considera que "no hi ha justificació" per tenir tancades les discoteques i sales de festa però mantenir obert l'oci nocturn fins a les 3.30 hores de la matinada. Així ho ha defensat el secretari general de Fecalon Fernando Martínez, que també ha assegurat que estudien els eventuals recursos a la denegació de la reobertura de les discoteques. El Govern ja ha anunciat un recurs en contra de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que autoritza a obrir fins més enllà de la mitjanit bars i restaurants però manté el tancament de les discoteques.

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) també va anunciar el divendres que recorreria la interlocutòria del TSJC. El recurs es basarà en un argument "reconegut i acceptat" pel mateix TSJC, que a la resolució d'aquest divendres estableix que "no queda acreditat que es produeixi una major transmissió del virus en funció de l'hora de tancament".