Govern i Tercer Sector signen un acord per a la recuperació social postcovid

El Govern de la Generalitat i les entitats del Tercer Sector Social van signar ahir un acord que posa les bases per a la recuperació social de Catalunya després de la covid, el centre del qual és la millora social com a condició per aconseguir la recuperació econòmica. L'acord pivota en cinc eixos sobre els quals es crearan les polítiques socials: treball de qualitat i protecció social i laboral; infància, adolescència i joventut; garantia dels drets i la igualtat; polítiques de suport, acompanyament, autonomia personal i dimensió comunitària, i enfortiment del sector social.

A la cloenda de l'acte, el president Quim Torra, va dir que durant la pandèmia el «primer objectiu de la Generalitat ha estat salvar vides», però que «ara hem d'afrontar reptes econòmics i socials immensos» per «no deixar ningú enrere». De la pandèmia «hem après a posar a les persones en el centre i a garantir oportunitats per a tots», va dir Torra, que va agrair la tasca de les entitats del tercer sector perquè ha estat «de gran importància per ajudar els que més ho necessiten».