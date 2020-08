Míriam Nogueras i Lourdes Ciuró abandonen la direcció del PDeCAT

La fins ara vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, i l'exdiputada Lourdes Ciuró han abandonat la direcció del partit, segons van confirmar ahir fonts del Partit Demòcrata a l'Agència Catalana de Notícies.

Nogueras ha liderat, des de la direcció, el sector que aposta perquè el PDeCAT transiti cap al nou partit liderat per Carles Puigdemont.

Però amb el congrés fundacional de la nova formació en marxa, encara no hi ha acord entre JxCat i el partit presidit pel polític bagenc David Bonvehí.

La també diputada del Congrés i pròxima a Puigdemont ha fet tàndem amb Bonvehí com a vicepresidenta des del juliol del 2018. Per la seva banda, la fins ara membre de l'executiva del PDeCAT Lourdes Ciuró també va comunicar ahir que marxa de la direcció del PDeCAT. Ciuró va ser diputada al Congrés fins a les últimes eleccions municipals, quan es va presentar com a alcaldable del PDeCAT per Sabadell. L'exdiputada va fer públic a través de les xarxes socials que estava participant en el naixement del nou partit de Puigdemont.

Totes dues mantenen el carnet del partit en espera de si s'arriba a un acord amb JxCat. Ja s'han produït tres baixes a la direcció del partit. La primera va ser Montse Morante el 23 de juliol. De fet, Morante va participar en l'operació perquè l'expresident de la Generalitat es quedés les sigles de Junts per Catalunya, sense comunicar-ho prèviament al president del PDeCAT, David Bonvehí.

El Partit Demòcrata s'enfronta en els propers dies al repte de mantenir la militància en ple procés congressual per donar estructura de partit al ja existent espai polític de JxCat.