El TC admet el recurs de Torra contra la decisió del TS de no aturar la inhabilitació

El Tribunal Constitucional (TC) ha aprovat per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'empara del president Quim Torra contra les interlocutòries del Suprem del 23 de gener i el 20 de febrer en què rebutjava suspendre cautelarment la inhabilitació com a diputat dictada per la JEC, arran de la sentència del TJSC per un delicte de desobediència. L'alt tribunal veu en el recurs «una especial transcendència constitucional» perquè els fets «transcendeixen del cas concret» i podria tenir «unes conseqüències polítiques generals».

En relació amb la sol·licitud de suspensió demanada, el ple no veu la «urgència excepcional» que justificaria la seva adopció perquè fer-ho «equivaldria a anticipar una eventual resolució estimatòria del recurs».

Per això, acorda formar una peça separada i concedir tres dies al ministeri fiscal i al demandant d'empara perquè hi puguin fer al·legacions.