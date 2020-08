El TS anul·la la condemna a Otegi arran de la sentència d'Estrasburg

El Tribunal Suprem ha anul·lat la sentència que va condemnar Arnaldo Otegi a sis anys i mig de presó després que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) donés la raó al coordinador general d'EH Bildu a final del 2018 i dictaminés que l'Audiència Nacional va violar el seu dret a un judici just a Espanya. Otegi ja va complir la pena de presó per un delicte de pertinença a organització terrorista en el cas Bateragune. La Sala Segona de l'alt tribunal espanyol també ha anul·lat les condemnes imposades per la resolució del 7 de maig del 2012 del Tribunal Suprem a Rafael Díez, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto i Miren Zabaleta. L'anul·lació de la sentència del Suprem fa decaure la inhabilitació del polític abertzale per exercir càrrecs públics, que estava vigent fins al 2021.

L'alt tribunal espanyol afirma que la decisió del TEDH, que va concloure que el tribunal que va jutjar-los tenia manca d'imparcialitat, constitueix «títol suficient» per estimar els recursos i anul·lar les condemnes.

L'Audiència Nacional va condemnar inicialment Otegi en una sentència del 16 de desembre del 2011 a deu anys de presó que posteriorment el Suprem va rebaixar a sis anys i mig.

Bateragune, en basc punt de trobada, és el nom amb què es coneix el procés judicial contra diversos membres de l'esquerra abertzale –entre els quals Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Rafa Díez, Miren Zabaleta i Arkaitz Rodríguez– per «integració en organització terrorista» sota l'acusació d'intentar reconstruir Batasuna per formar una aliança independentista seguint ordres d'ETA.