Albiach, partidària que es pugui portar l'amnistia a la taula de diàleg

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, es a mostrar ahir partidària que es pugui portar l'amnistia a la taula de diàleg. «Hem de poder parlar de tot», va defensar Albiach. La líder dels comuns va dir que en aquest espai «de negociació» s'ha d'aconseguir la resolució del conflicte polític i la llibertat dels presos i que s'ha d'arribar a un acord sobre quina és la millor manera de fer-ho. Amb tot, Albiach situa com a prioritària la reforma del delicte de sedició del Codi Penal com a via per alliberar els presos, per davant d'altres opcions, com l'amnistia o l'indult.

Després de la suspensió del tercer grau d'alguns dels presos independentistes, Albiach va exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que faci una proposta amb data i hora per a reprendre la taula de diàleg, i que JxCat deixi de «bloquejar-la». La dirigent dels comuns reivindica que des de les seves files s'ha «arrossegat» els socialistes a negociar, i que és el president del Govern, Quim Torra, qui posa pals a les rodes per posposar la trobada. Albiach inclou en el bloc «d'excuses» per «impedir» aquesta reunió la demanda d'incloure-hi un mediador -que ha resorgit de nou des de JxCat i per boca de la portaveu Budó aquesta setmana després de la suspensió del tercer grau. «Tindria sentit quan tens una contrapart no disposada a negociar, i no és el cas», va concloure. La suspensió del tercer grau després d'un recurs de la fiscalia «només fa encallar el conflicte», per a Albiach, que ha carregat contra la cúpula judicial, «profundament conservadora i que no ha fet net des del franquisme» i que té «les seves pròpies dinàmiques». De fet, reclamen una reforma del sistema judicial, que inclouria escollir el fiscal al Congrés, i que no sigui nomenat per l'executiu. De totes maneres, assegura que la fiscalia no té res a veure amb el govern: «S'equivoca Torra quan fa acusacions de que els comuns som responsables d'aquesta decisió de la fiscalia. Això és mala fe o no saber com funciona l'Estat».