Un brot d'una discoteca de Còrdova acumula 110 positius

La Junta d'Andalusia ha passat a la fase de control aquest diumenge el brot relacionat amb una discoteca de la capital cordovesa, on s'han confirmat un total de 110 afectats, una xifra que no ha variat durant el cap de setmana.

Segons les dades d'incidència del coronavirus que ha facilitat el Govern andalús aquest diumenge, ara relatius als brots que es van detectant a les províncies andaluses, es reflecteix que a la província de Còrdova es mantenen vuit brots amb 161 afectats.

En el cas de la discoteca, dies enrere l'Administració autonòmica va informar que s'han realitzat més de 2.000 PCR a persones que havien estat a la discoteca o en contacte directe amb els qui havien estat en aquest local d'oci nocturn.

El brot va començar "amb la detecció de cinc positius el 16 de juliol, amb el nexe comú d'haver estat en un mateix centre d'oci nocturn la nit del divendres a dissabte del cap de setmana anterior", la qual cosa va portar a Salut a ordenar llavors, mitjançant una resolució i com a "mesura cautelar", el tancament d'aquesta discoteca.

Aquesta setmana, la Junta ha demanat a tots aquells que s'han realitzat les proves per a la detecció del COVID que romanguin confinats durant el preceptiu període de quarantena de 15 dies, tant si han donat positiu com a negatiu en Covid-19, per tal d'evitar la propagació del coronavirus, tenint en compte que la majoria dels afectats per aquest brot són asimptomàtics.

Des de Salut s'ha advertit que els qui incompleixin l'aïllament poden ser sancionats i obligats, amb el suport dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, a romandre confinats, tant en el cas dels afectats pel brot de Còrdova capital, com en el cas dels cinc positius del brot de Peñarroya-Pueblonuevo, el número del qual no ha augmentat des de dimarts passat i que la Junta dóna ja per controlat.