La Covid treu «prestigi» als EUA i reforça la Xina però no canvia l'ordre geopolític

La Covid-19 ha «colpejat severament» les grans potències mundials, però és una crisi que «no canvia gaire» l'ordre geopolític, sinó que «reforça algunes tendències», especialment les «negatives».

Segons l'expert en política exterior europea de l'Institut Egmont Sven Biscop, «la crisi per la Covid-19 no provocarà un gran canvi» en l'escenari geopolític, una idea que comparteix l'expert del Consell Europeu de Relacions Exteriors Nicu Popescu, que apunta que la Covid-19 ha «reforçat tendències» però no les ha «alterat».

En declaracions a l'ACN, ambdós avalen el discurs geopolític de la Unió Europea (UE) dels darrers mesos, però alerten que no s'ha traduït en «fets», cosa que compromet la «sobirania estratègica» europea a escala global. «Si mirem les grans potències, que són els Estats Units, la Xina, Rússia i la Unió Europea, pateixen i han estat severament colpejades d'una manera política i econòmica, però es mantenen», apunta Sven Biscop, que considera que no es poden extreure «guanyadors i perdedors» de la crisi entre les grans potències.

Entre les tendències que «reforçarà» la Covid-19, Biscop creu que hi ha «la tensió en augment» entre les grans potències, especialment entre la Xina i els EUA, i «l'escepticisme» cap al multilateralisme.

«La Xina i els EUA intenten instrumentalitzar la crisi per als seus objectiu en la batalla que tenen contra l'altre», diu Biscop, que creu que el president dels EUA, Donald Trump, va perdre una «gran oportunitat» en negar-se a prendre el lideratge de la crisi al principi quan la Xina estava «perdent molta reputació». «La retirada de l'OMS deixa la porta oberta a la Xina, que ha aconseguit recuperar la reputació perquè la gestió dels EUA encara ha estat pitjor», apunta.

En canvi, Popescu és escèptic sobre el fet que la Xina hagi sortit beneficiada de la crisi. «És fàcil estar impressionat pel creixement econòmic de la Xina i la diplomàcia de les mascaretes és molt fotogènica, però no crec que els últims mesos hagin reforçat necessàriament la Xina», diu l'expert del Consell Europeu de Relacions Exteriors.

Amb tot, Popescu sí que reconeix que la crisi ha fet «més visible» la Xina i ha mostrat que «vol ser més ambiciosa i que està preparada per ser més agressiva». «Ha dit als altres que han d'estar preparats per tenir més pressió de la Xina», diu.

Pel que fa als EUA, l'expert del Consell Europeu de Relacions Exteriors apunta que la Covid-19 ha fet perdre «prestigi» i «visibilitat» al país perquè Trump ha rebutjat liderar la crisi, però apunta que no creu que sigui «el final del lideratge global dels EUA». «No crec que sigui una tendència irreversible», assenyala.

En el cas de Rússia, Biscop diu que ja era «la més dèbil» de les quatre grans potències i «si es debilita no canvia gaire l'equilibri de poders». «El que veiem és que la crisi no canvia els sistemes polítics», apunta.