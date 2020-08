Illa veu Espanya una «destinació segura» i dona suport a les CCAA

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va qualificar ahir Espanya com a «destinació segura» durant la seva compareixença en unes jornades del PSC a Palamós, i va aprofitar per donar suport a les mesures restrictives que implanten les comunitats autònomes davant els brots de Covid-19.

Preguntat sobre les mesures i recomanacions de països com Alemanya als seus ciutadans per què no viatgin a alguns territoris de l'Estat, entre els quals Catalu-nya, Illa va insistir que únicament han de «respectar» els protocols que s'apliquin a la zona en què practiquin turisme. «Si es compleixen, Espanya és una destinació segura», va reiterar el ministre, que va expressar igualment el seu suport a les mesures que adopten davant dels nous casos les comunitats, entre les quals va citar Catalunya, perquè garanteixen la salut de residents i visitants.

Per justificar les seves consideracions, el ministre va donar dades, com el fet que més del 70% dels brots són de menys de deu persones o que el 60 % dels que donen positiu són asimptomàtics. «Estem en un escenari de control», va indicar Salvador Illa, el qual va destacar que les xifres responen a un «esforç de detecció precoç». Pel que fa a les restriccions, que a Catalunya han estat rebutjades pels tribunals pel que fa al tancament a mitjanit de bars i terrasses, Illa va assenyalar que estan «donant el seu resultat». Per exemple, va destacar que hi ha «un percentatge molt alt vinculat a l'oci nocturn i, per això, cal prendre mesures», a les quals ell assegura donar suport.

El ministre va fer una crida «a la ciutadania a no tenir por del virus, però a tenir-li respecte». Més tard es va referir a la Conferència de Presidents d'aquest divendres i va assegurar que, malgrat l'absència del president català, Quim Torra, «no hi ha voluntat del Govern d'Espanya de perjudicar ningú, però tothom ha de fer la seva feina». Illa considera que «cadascú pren les seves decisions», encara que va precisar que la cita va ser «fructífera» en un exercici compartit de «cogovern» aplicat als fons europeus. El titular de Sanitat va llançar un missatge positiu en assenyalar que «la pressió hospitalària segueix en nivells baixos» i que les 50.000 proves PCR que es realitzen diàriament en dies laborables són «moltíssimes».